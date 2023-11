Jean-Marie Périer sur scène THEATRE SIMONE SIGNORET, 14 décembre 2023, CONFLANS SAINTE HONORINE.

L-R-2020-11354 / L-R-21-179 Les Beatles, Johnny Hallyday, les Rolling Stones, Alain Delon, Françoise Hardy, James Brown… Et tant d’autres… Jean-Marie Périer nous raconte les rencontres, les anecdotes, à travers ses photographies mythiques. Avec humour, le photographe fétiche de Salut les Copains revisite des décennies de voyages, d’amitié et d’amour. Il nous plonge dans sa vie, aux côtés des plus grandes célébrités de ces années d’or, qu’il nous décrit avant tout comme des jeunes hommes et des jeunes femmes simples, propulsés du jour au lendemain sous les feux des projecteurs. Une manière intime de (re)découvrir ces artistes ! Jean-Marie Périer sur scène

THEATRE SIMONE SIGNORET CONFLANS SAINTE HONORINE 12 PLace Auguste Romagné Yvelines

