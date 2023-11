Colorature, Mrs Jenkins et son pianiste THEATRE SIMONE SIGNORET, 1 décembre 2023, CONFLANS SAINTE HONORINE.

Colorature, Mrs Jenkins et son pianiste THEATRE SIMONE SIGNORET. Un spectacle à la date du 2023-12-01 à 20:30 (2023-12-01 au ). Tarif : 17.0 à 33.0 euros.

L-R-2020-11354 / L-R-21-179 Ouverture des portes à 19h45 New York, 1964. Au piano d’un club de jazz en vogue, Cosme McMoon, pris de nostalgie, évoque les douze années de sa singulière collaboration avec la cantatrice Florence Foster Jenkins. Riche héritière américaine dans les années 1930, elle se passionne d’art lyrique, s’improvise soprano colorature et inflige aux plus célèbres mélodies un traitement redoutable par sa fausseté et ses fantaisies rythmiques. De leur rencontre au dernier concert au Carnegie Hall, Colorature – Mrs Jenkins et son Pianiste nous invite à partager le destin à la fois hilarant et bouleversant de deux personnages hors du commun.

Votre billet est ici

THEATRE SIMONE SIGNORET CONFLANS SAINTE HONORINE 12 PLace Auguste Romagné Yvelines

17.0

EUR17.0.

Votre billet est ici