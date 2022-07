Parcours touristique du vieux Conflans Conflans-sainte-Honorine Conflans-Sainte-Honorine Catégories d’évènement: Conflans-Sainte-Honorine

Parcours dans le centre historique, suivez les flèches! Conflans-sainte-Honorine 3 Place Fouillere 78700 Conflans-Sainte-Honorine Vieux Conflans Conflans-Sainte-Honorine 78700 Yvelines Île-de-France

Parcours dans le centre historique Ce parcours dans le centre historique vous invite à découvrir le charme de Conflans, son histoire, ses monuments et points de vue remarquables. Une balade patrimoniale de 1.3km vous attend en découvrant successivement la Tour Montjoie, l’église Saint-Maclou, le Château du prieuré puis les quais de Seine. Départ Place Fouillère, scannez le QRCode et suivez les flèches au blason de la ville. Les dépliants du parcours sont disponibles à l’office de tourisme.

