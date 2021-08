Sentheim Sentheim Haut-Rhin, Sentheim Confitures au jardin Sentheim Sentheim Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Sentheim

Confitures au jardin Sentheim, 18 septembre 2021, Sentheim. Confitures au jardin 2021-09-18 10:30:00 – 2021-09-18 12:00:00

Sentheim Haut-Rhin Sentheim EUR A vos chaudrons, prêt, partez ! Plongez dans l’univers des courges et des légumes d’automne, coupez, sucrez et remuez soigneusement la préparation : vous obtiendrez une délicieuse confiture de saison. Visite commentée suivie d’un atelier-dégustation de confitures à base des légumes du jardin. A vos chaudrons, prêt, partez ! Découvrez à travers une visite commentée, les légumes d’automne et faites-en une confiture lors de l’atelier-dégustation ! +33 3 89 66 19 99 A vos chaudrons, prêt, partez ! Plongez dans l’univers des courges et des légumes d’automne, coupez, sucrez et remuez soigneusement la préparation : vous obtiendrez une délicieuse confiture de saison. Visite commentée suivie d’un atelier-dégustation de confitures à base des légumes du jardin. dernière mise à jour : 2021-07-06 par

Détails Catégories d’évènement: Haut-Rhin, Sentheim Autres Lieu Sentheim Adresse Ville Sentheim lieuville 47.75784#7.05823