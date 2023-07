Découverte du métier de confiturier Confiturerie artisanale dans l’ancienne tuilerie Perrusson Saint-Léger-sur-Dheune Catégories d’Évènement: Saint-Léger-sur-Dheune

Saône-et-Loire Découverte du métier de confiturier Confiturerie artisanale dans l’ancienne tuilerie Perrusson Saint-Léger-sur-Dheune, 16 septembre 2023, Saint-Léger-sur-Dheune. Découverte du métier de confiturier 16 et 17 septembre Confiturerie artisanale dans l’ancienne tuilerie Perrusson Entrée libre Péché Sucré, confiturerie artisanale crée en 1995 est installée dans les anciens locaux classés de la tuilerie Perrusson à Saint-Léger-sur-Dheune depuis l’année 2000.

Venez découvrir le métier de confiturier et ses secrets de fabrication, tout en dégustant gratuitement des gaufres à la confiture. Confiturerie artisanale dans l’ancienne tuilerie Perrusson 3 route de Couches 71510 Saint-Léger-sur-Dheune Saint-Léger-sur-Dheune 71510 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté 03 85 45 36 44 http://www.peche-sucre.fr Confiturerie artisanale installée dans les anciens locaux de la tuilerie Perrusson. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T08:00:00+02:00 – 2023-09-16T20:00:00+02:00

2023-09-17T08:00:00+02:00 – 2023-09-17T19:00:00+02:00 © Péché Sucré Détails Catégories d’Évènement: Saint-Léger-sur-Dheune, Saône-et-Loire Autres Lieu Confiturerie artisanale dans l'ancienne tuilerie Perrusson Adresse 3 route de Couches 71510 Saint-Léger-sur-Dheune Ville Saint-Léger-sur-Dheune Departement Saône-et-Loire Lieu Ville Confiturerie artisanale dans l'ancienne tuilerie Perrusson Saint-Léger-sur-Dheune

Confiturerie artisanale dans l'ancienne tuilerie Perrusson Saint-Léger-sur-Dheune Saône-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-leger-sur-dheune/