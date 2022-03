Confiture session – JAM scène ouverte Jézeau Jézeau Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

Jézeau

Confiture session – JAM scène ouverte Jézeau, 26 mars 2022, Jézeau. Confiture session – JAM scène ouverte La Soulane JEZEAU Jézeau

2022-03-26 21:00:00 – 2022-03-26 La Soulane JEZEAU

Jézeau Hautes-Pyrénées Jézeau Libre expression – ouverture Cantoche dès 19h

Venez avec vos instruments, vos textes, vos montages vidéo, vos dessins, poèmes, danses, tout ce que vous avez envie de partager. soulane.asso@gmail.com +33 6 21 98 56 71 La Soulane JEZEAU Jézeau

dernière mise à jour : 2022-01-31 par Pyrénées 2 Vallées|CDT65

Détails Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées, Jézeau Autres Lieu Jézeau Adresse La Soulane JEZEAU Ville Jézeau lieuville La Soulane JEZEAU Jézeau Departement Hautes-Pyrénées

Jézeau Jézeau Hautes-Pyrénées https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/jezeau/

Confiture session – JAM scène ouverte Jézeau 2022-03-26 was last modified: by Confiture session – JAM scène ouverte Jézeau Jézeau 26 mars 2022 Hautes-Pyrénées Jézeau

Jézeau Hautes-Pyrénées