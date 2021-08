Bordeaux Maison écocitoyenne Bordeaux, Gironde Confiture anti-gaspi ! avec Échange Nord Sud Maison écocitoyenne Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Gironde

Confiture anti-gaspi ! avec Échange Nord Sud Maison écocitoyenne, 8 septembre 2021, Bordeaux. Confiture anti-gaspi ! avec Échange Nord Sud

Maison écocitoyenne, le mercredi 8 septembre à 15:00

**Pendant les temps de cuisson, vous pourrez aborder toutes ces thématiques et poser vos questions.** **À partir de 7 ans, sur inscription.** **Le pass sanitaire vous sera demandé à l’entrée** Cet atelier, proposé par l’association Échange Nord Sud vous permettra de repartir avec votre confiture 100 % faite maison ! Pourquoi et comment réaliser ses confitures, vraie astuce anti-gaspi. Maison écocitoyenne Quai Richelieu, Bordeaux Bordeaux Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-08T15:00:00 2021-09-08T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bordeaux, Gironde Autres Lieu Maison écocitoyenne Adresse Quai Richelieu, Bordeaux Ville Bordeaux lieuville Maison écocitoyenne Bordeaux