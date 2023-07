Visite guidée de notre confiserie Kubli Confiserie Kubli Morangis Catégories d’Évènement: Essonne

Morangis Visite guidée de notre confiserie Kubli Confiserie Kubli Morangis, 16 septembre 2023, Morangis. Visite guidée de notre confiserie Kubli Samedi 16 septembre, 08h00 Confiserie Kubli Entrée gratuite sur inscription Retrouvons nous le SAMEDI 16 Septembre 2023 de 8h à 12h, afin de célébrer les journées européennes du patrimoine ?!

Plus de secret, vous saurez tout sur la fabrication de vos bonbons préférés!

Nous vous conseillons de réserver au plus vite en appelant le 01 69 09 69 35. Confiserie Kubli 17 rue Gustave Eiffel 91420 Morangis

