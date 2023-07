Visite guidée d’un atelier de nougat Confiserie du Pré Catelan La Madeleine, 15 septembre 2023, La Madeleine.

Visite guidée d'un atelier de nougat 15 – 17 septembre Confiserie du Pré Catelan

La confiserie du Pré Catelan vous ouvre ses portes à l’occasion des journées du patrimoine.

Deux options s’offrent à vous :

Visites libres :

Vendredi 15/09 de 9H à 11H45 et de 13h à 15H30

Samedi 16/09 de 9H à 12H

Dimanche 17/09 de 9H à 12H30

Visites guidées SUR RÉSERVATION :

Samedi 16/09 : 1er départ à 13H30, 2ème départ 15H et 3ème départ 16H30. Réservation obligatoire,

Lors de la visite, vous serez invités à découvrir la fabrication du nougat au plus près de nos maîtres nougatiers.

Durant la visite, vous assisterez à :

la cuisson traditionnelle dans nos chaudrons de cuivre,

l’impressionnante coulée du nougat,

la coupe.

La visite se termine par la découverte de l’univers du nougat dans notre charmante boutique (pas de CB). Après dégustation, vous pourrez composer vous-même votre assortiment de saveurs au gré de vos envies…

Confiserie du Pré Catelan 148 rue du Pré Catelan – 59110 La Madeleine La Madeleine 59110 Nord Hauts-de-France 0320555575 http://lamaisondunougat.com

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-15T09:00:00+02:00 – 2023-09-15T11:45:00+02:00

2023-09-17T09:00:00+02:00 – 2023-09-17T12:30:00+02:00

Confiserie du Pré Catelan