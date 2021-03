Ivry-sur-Seine Happy Visio Ivry-sur-Seine Confinements, couvre-feu : entre impacts psychologiques et opportunités Happy Visio Ivry-sur-Seine Catégorie d’évènement: Ivry-sur-Seine

### Confinements, couvre-feu : entre impacts psychologiques et opportunités Et si l’après cloisonnement, l’après couvre feux, étaient plus difficile à gérer que le confinement en lui-même ? Chaque individu a été confronté au covid, par les confinements et couvre-feu successifs, peut-être, aussi, dans sa chair ou par le deuil. Ensemble et sous forme d’échanges, nous verrons quels sont les impacts du covid sur nos vies, entre crises et opportunités. **NB : cette conférence ne sera pas proposée en replay** .

