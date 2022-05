Confiné avec toi, 26 mai 2022, .

Confiné avec toi

2022-05-26 20:30:00 20:30:00 – 2022-05-28

Une pièce désopilante aux multiples personnages, qui parle avec brio et finesse de ce que nous avons tous vécu et de la leçon à en tirer. De son expérience du confinement et son chemin personnel, et après déjà trois one man shows couronnés de succès, Laurent Febvay, le comédien star des réseaux, livre une pièce touchante et vraie sur la condition humaine.

Auteur : Laurent Febvay

Artistes : en alternance, Olivia Couget, Marine Mardellat, Emmanuel Obré, Laurent Febvay

Metteur en scène : Emmanuel Obré.

Confiné avec toi c’est toujours mieux que sans toi mais si tout ceci n’était pas arrivé en aurais-je conscience ? Vous voulez rire et être émus ? Laissez-nous vous raconter cette histoire. du rire à la Comédie d’Aix

