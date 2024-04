Confidences Théâtre à la Biscuiterie Château-Thierry, samedi 13 avril 2024.

Confidences Théâtre à la Biscuiterie Château-Thierry Aisne

La compagnie de théâtre l’Atalante est de retour. Elle proposera la création Confidences,

Venez y assister les samedis 6 et 13 avril à la Biscuiterie, à 20h30.

Écrite par Jean-Louis Vellaud, elle est interprétée par Géraldine Hardy et Aurore Gabaut.

Aurore Gabaut et Géraldine Hardy, deux fidèles de l’Atalante pour cette prestation illustrant cette belle reprise printanière.

Présentation

– Bon, alors , on parle de quoi ?

– Ben on parle des mecs, moi, y a qu’ça qui m’intéresse !

– Ah non, les mecs, j’en sors, on pourrait changer d’sujet !

– T’en connais un meilleur ?

…

Alors voilà, on parle des mecs.

Mais attention, on gratte pas où ça fait mal !

– C’est pas mon genre !

– Ben si, justement !

Elles sont touchantes, attachantes, grinçantes, drôles,

et même souvent pénibles,

Surtout l’une, Aurore ou Géraldine ? Vous découvrirez vite laquelle.

Ajoutons qu’elles n’ont absolument pas peur du ridicule.

Dans ce domaine, ce sont, à coup sûr, nos meilleures spécialistes !

Réservations au 07 82 66 43 56 ou latalante.theatre@gmail.com

Tarif adulte 10 € et 7€ pour les de 12 ans 1010 10 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-13 20:30:00

fin : 2024-04-13

53 Rue Paul Doucet

Château-Thierry 02400 Aisne Hauts-de-France latalante.theatre@gmail.com

