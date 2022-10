CONFIDENCES D’UN GUIDE – VISITE GUIDÉE – L’AVENTURE DE LA CREATION DU CAP Agde, 2 mars 2022, Agde.

CONFIDENCES D’UN GUIDE – VISITE GUIDÉE – L’AVENTURE DE LA CREATION DU CAP

Rue de la Capitainerie

LE CAP D’AGDE Agde Hrault

2022-03-02 – 2022-06-30

Agde

Hrault

Au pied d’un volcan et devant la mer Méditerranée, goûtez au plaisir de la visite guidée de cette station balnéaire, aux bâtiments et aménagements uniques, labellisée architecture du XXe siècle. Découvrez les ambitions de Richelieu et l’histoire du fort de Brescou …. Mais chut, on ne vous en dit pas plus… venez la découvrir !

Réservation obligatoire, en ligne ou à l’Office du Tourisme

Informations au 06 45 82 46 14

Visite proposée par l’Office de Tourisme – Mission Patrimoine Littoral

#ESCAPADEPATRIMOINE

#ESCAPADEALINFINI

