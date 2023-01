CONFIDENCES D’UN GUIDE – VISITE GUIDÉE – LA GLACIÈRE D’AGDE Agde Agde ADT34 Catégories d’Évènement: Agde

Hérault

CONFIDENCES D’UN GUIDE – VISITE GUIDÉE – LA GLACIÈRE D’AGDE Agde, 2 mars 2023, Agde ADT34 . CONFIDENCES D’UN GUIDE – VISITE GUIDÉE – LA GLACIÈRE D’AGDE Agde Hérault

2023-03-02 14:00:00 14:00:00 – 2023-09-28 Agde

Hérault Visitez avec Arnaud guide conférencier, la glacière souterraine construite au XVIIe s.

Durant cette visite venez découvrir le fonctionnement des glacières, les histoires les anecdotes de ce lieu chargé d’Histoire.

>Départ place de la glacière, 34300 AGDE #ESCAPADEPATRIMOINE

#ESCAPADEALINFINI Venez découvrir le fonctionnement des glacières, les histoires les anecdotes de ce lieu chargé d’Histoire.

> départ place de la glacière

> gratuit #ESCAPADEPATRIMOINE

#ESCAPADEALINFINI Agde

dernière mise à jour : 2023-01-12 par ADT34

Détails Catégories d’Évènement: Agde, Hérault Autres Lieu Agde Adresse Agde Hérault ADT34 Ville Agde ADT34 lieuville Agde Departement Hérault

Agde Agde ADT34 Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/agde-adt34/

CONFIDENCES D’UN GUIDE – VISITE GUIDÉE – LA GLACIÈRE D’AGDE Agde 2023-03-02 was last modified: by CONFIDENCES D’UN GUIDE – VISITE GUIDÉE – LA GLACIÈRE D’AGDE Agde Agde 2 mars 2023 ADT34 Agde Agde, Hérault Hérault

Agde ADT34 Hérault