Agde Hérault Depuis l’Antiquité Agde accueille des marins, voyageurs, pèlerins venus de tout le bassin méditerranéen.

En remontant le cours du fleuve Arnaud Sanguy, guide conférencier, nous conte l’histoire d’un port ouvrant sur les richesses d’un vaste territoire.

>gratuit sur réservation au 06.45.82.46.14

> place de la marine, AGDE Visite proposée par l’Office de Tourisme – Mission Patrimoine Littoral

