Confiance en ses goûts Maison les 2 Barbeaux, 14 mars 2022, Bar-le-Duc.

Confiance en ses goûts

Maison les 2 Barbeaux, le lundi 14 mars à 14:00

Cet atelier est animé par un chef cuisinier. Il vous accompagne à réaliser une recette, et pas n’importe quelle recette : celle que vous allez agrémenter au fur et à mesure de vos découvertes culinaires. Il vous propose pour cela de vous relier à vos 5 sens, et vous invite à vous fier à eux plutôt qu’à tout ce vous croyez savoir de la cuisine et du goût. Tenté par l’expérience ?

Sur inscription

Et si vous preniez confiance en vous grâce à la cuisine? C’est la proposition que nous vous faisons dans cet atelier qui allie plaisir et introspection.

Maison les 2 Barbeaux 26 rue du bourg 55000 bar le duc Bar-le-Duc Meuse



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-14T14:00:00 2022-03-14T17:00:00