CONFI-DANSE (SUR ALICE 70?S) PETIT T2R -PTCHA, 7 avril 2023, CHARENTON LE PONT.

CONFI-DANSE (SUR ALICE 70?S) PETIT T2R -PTCHA. Un spectacle à la date du 2023-04-07 à 20:30 (2023-04-07 au ). Tarif : 21.0 à 21.0 euros.

Gratuit pour les moins de 5 an(s) Alice au pays des merveilles est une histoire qui traverse les époques et parle à toutes les générations. Une quête. Celle d’un enfant : grandir, se découvrir, évoluer. Celle d’une jeune fille à la recherche de son identité : Qui suis-je ? Où suis-je ? Quand ? Pourquoi ? Comment ? Finalement, les questions que se pose un comédien avant d’entrer sur scène. Trois danseurs s’amusent à changer de rôles comme de costumes contre une Alice perdue dans la nature. Ils jouent à rentrer et sortir du cadre scénique, tantôt acteur, tantôt « spect’acteur ». Volonté assumée de rester à vue comme pour montrer l’envers du décor, ils oscillent entre sincérité et absurdité. Avec une gestuelle danse-théâtre aux couleurs hip hop, ils nous emmènent avec eux dans leur imaginaire, et retracent leur création de spectacle de façon accélérée. La Compagnie Kalou a été fondée en 2017 par Lucile Künzli. Formée au théâtre, à la danse et au clown, elle puise dans cette pluridisciplinarité pour créer et partager son univers. Elle dispense en parallèle des ateliers de danse et de théâtre pour différentes structures telles que Formation du Présent et le CCN de Créteil.

PETIT T2R -PTCHA CHARENTON LE PONT 107, rue de Paris Val-de-Marne

