Confetti Malaise ♫SHOWCASE POST PUNK♫ Vendredi 12 avril, 19h00 Lollipop Music Store Entrée libre / Adhésion annuelle obligatoire 3 €

Début : 2024-04-12T19:00:00+02:00 – 2024-04-12T21:30:00+02:00

New wave dansante avec un côté plus sombre et post punk, des morceaux qui parlent d’anarchisme, de la mort, d’amitié et de solidarité. Iels affectionnent particulièrement le son des caves et les pas de danse feutrés à la lueur des bougies (mais avec des boules à facettes ça marche bien aussi)

https://confettimalaise.bandcamp.com/…/a-thousand…

Entrée libre – Adhésion annuelle obligatoire 3 € – Début du showcase 19h30 précises – Fermeture à 22h00

