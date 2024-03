Confetti en concert au Supersonic Records ! Supersonic Records Paris, jeudi 16 mai 2024.

Le jeudi 16 mai 2024

de 19h00 à 22h30

.Tout public. payant Billet : 18.00 EUR

Bienvenue au Cirque de Confetti ! Leur numéro alt pop rock venu de l’espace vous sera présenté au Supersonic Records pour la sortie de leur 2e album « Act II : Circus of the Sky »

Supersonic Records présente…

Confetti en concert !

POUR LES FANS DE / FOR FANS OF Outkast, Gym Class Heroes & Kid Cudi

CONFETTI

(Alt pop rock)

Depuis que Confetti a explosé en 2018, les membres du groupe Conrad et Fetti (également connus sous le nom de « the ringleaders « ) ont créé ce qui est devenu le premier numéro de cirque musical de la culture meme d’internet.

L’approche satirique et comique de la musique de Confetti a conduit à la création d’une communauté organique, prospère et solidaire de marginaux partageant les mêmes idées – Le Cirque.

Confetti sortira son deuxième album « Act II : Circus of the Sky » en avril 2024, avec beaucoup de musique, de concerts (l’Europe en tête) et de contenus visuels. Suivez-les sur tous les médias sociaux à l’adresse @whoisconfetti – et bienvenue au cirque.

Jeudi 16 Mai 2024

• Ouverture des portes à 19h

• Bar sur place

• Prévente à 17,50€ / 20€ sur place

• Accès interdit aux moins de 16 ans sauf si accompagnés d’un tuteur légal

Supersonic Records

9 rue Biscornet 75012 Paris

Metro Bastille

https://supersonic-records.fr/

