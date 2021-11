Confession d’une femme hachée Arudy, 4 décembre 2021, Arudy.

Confession d’une femme hachée Arudy

2021-12-04 18:30:00 – 2021-12-04

Arudy Pyrénées-Atlantiques

Une fille de boucher, à l’humour bien tranché, nous livre les morceaux les plus intenses de son histoire cabossée. Amarrée à sa boucherie familiale, cette femme fait jaillir les non-dits, les désirs enfouis, à grands coups de couteaux bien aiguisés. Sa manière singulière de résister ravive le goût de l’audace et de la liberté! Derrière la poésie clownesque et la force symbolique de l’objet, l’universel et l’intime s’entrelacent … une création grinçante de théâtre d’objets coupants à découvrir d’urgence!

CIE NANOUA

A partir de 10 ans

Arudy

