Confession d'un enfant du siècle d' Alfred de Musset Briare, 7 janvier 2022

2022-01-07 – 2023-01-07

Octave, le « double » de Musset, se raconte. Il appartenait à cette jeunesse dorée qui cherchait ailleurs ce que ses ancêtres cherchaient

dans les batailles et les faits d’armes. En pleine crise de valeurs, il se réfugie dans le cynisme, les fêtes, la jouissance à tout prix. Il fait alors

partie de ces premières bandes de jeunes que l’on appelle Les Romantiques. Tourmenté et colérique, soiffard, libertin et fragile, il échoue

toujours intensément sur cette ligne de crête amoureuse où il finira par se hisser. Bertrand Farge, par un jeu incarné, hybridation réussie de la confession frontale, du récit, du jeu, du soliloque nous livre sa réflexion. Une mise à nu sans fard, éperdue et profondément émouvante. Le texte est magnifique, intemporel.

Le théâtre de l’Escabeau vous propose confession d’un enfant du siècle d’Alfred de Musset avec la participation de la compagnie du théâtre du Trèfle et le collectif Or normes. Le spectacle est ouvert aux personnes de plus de 7 ans.

contact@theatre-escabeau.com +33 2 38 37 01 15 http://www.theatre-escabeau.com/

