CONFESS GIRONDE : Maraîchage et circuits courts alimentaires

Léognan, le vendredi 2 juillet à 09:30

Parce que l’alimentation durable est devenue un enjeu local, social et qu’elle sème des vocations, la CRESS Nouvelle-Aquitaine a décidé d’organiser, en partenariat avec INAE, une « CONFESS » sur la thématique du maraichage et des circuits courts alimentaires sur le territoire de la Gironde. Cet évènement aura lieu le vendredi 2 juillet de 9h30 à 12h30. Cet événement à destination des porteurs de projet de l’ESS (notamment de l’IAE) dont l’ambition est de créer une structure en lien avec cette thématique (de la création d’un écolieu en passant par des fermes agroécologiques ou une activité de maraichage en permaculture par exemple) aura pour objectifs : * D’informer sur cette thématique spécifique grâce à l’intervention de personnes ressources issues du réseau ; * De permettre un retour d’expérience de structures de l’ESS (dont l’IAE) sur les différentes étapes de la construction d’un projet jusqu’à son lancement. A l’inverse de la RICLESS où les porteurs de projets présentent leurs idées et se font challenger, il s’agit ici de faire intervenir des personnes/structures ressources en activité avec une expérience métier. **Vous avez dit « CONFESS » ?** Une CONFESS est une rencontre thématique de co-développement. Plusieurs structures déjà créées sont invitées à « se confesser » et à témoigner de leur expérience, du chemin parcouru, de leurs difficultés… La rencontre s’adresse aux porteurs de projets à différents niveaux d’avancement, mais aussi aux citoyens et aux élus locaux. Elle invite également les partenaires, notamment de l’accompagnement et du financement, à venir enrichir les échanges de leur expertise. La nature critique du regard sur les parcours qui permet d’identifier les écueils et les leviers d’actions, de le confronter à sa réalité locale et d’échanger sur les bonnes pratiques ou les impératifs du secteur. La CONFESS est gratuite et libre d’accès, sous réserve de s’y inscrire. **Pour participer à cet évènement, veuillez cliquer** [**sur ce LIEN**](http://cress-nouvelle-aquitaine.org/enquete/index.php/617598?newtest=Y&lang=fr)

Sur inscription

