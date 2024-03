Conferéncia « Los Maoris e lor lenga » per Sharelle Govignon Centre Occitan Rocaguda (Albi) Albi, samedi 6 avril 2024.

Conferéncia « Los Maoris e lor lenga » per Sharelle Govignon Centre Occitan Rocaguda Samedi 6 avril, 17h00 Centre Occitan Rocaguda (Albi)

Introduction de l’histoire Néo Zélandaise des maoris, pré et post-coloniale

Conferéncia de Sharelle Govignon

Centre Cultural Occitan Ròcaguda

Dissabte 6 de abrial, 17h

Centre Occitan Rocaguda (Albi) 28 rue Rochegude 81000 Albi Albi 81000 Tarn Occitanie 05 63 46 21 43 https://www.centre-occitan-rochegude.org https://www.facebook.com/CentreOccitanRochegude/ centre-occitan-rochegude@orange.fr Dempuèi 2010, l'associacion IEO Centre Cultural Occitan de l'Albigés (CCOA) ocupa l'ala drecha de l'Ostal Ròcaguda, al 28 de la carrièra Ròcaguda a Albi.

Aquel luòc atenent al Pargue Ròcaguda èra l’Ostal particular de l’Amiral de Ròcaguda. Enric-Pascal de Ròcaguda es una de las figuras de la vila d’Albi, a l’encòp marin, òme de letras e erudit del sègle XVIII.

A son installacion, lo CCOA donèt alara lo nom de Centre Occitan Ròcaguda (lo COR) a son local. L’associacion faguèt, en seguida, un grand trabalh de recèrca sul personatge, que daissèt tanben d’escriches en lenga occitana.

Lo Centre Occitan Ròcaguda es a l’encòp un luòc d’exposicion, una librariá, una bibliotèca/centre de ressorgas, e un luòc d’acuèlh d’animacion e d’accion culturala de tota mena.