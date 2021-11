Conférences Universités Ouvertes Champagnole, 19 novembre 2021, Champagnole.

Conférences Universités Ouvertes Salle du Rex 26 rue Baronne Delort Champagnole

2021-11-19 – 2021-11-19 Salle du Rex 26 rue Baronne Delort

Champagnole 39300 Champagnole

Quand les jurassiens chassaient les sorcières.

Avec Paul DELSALLE, maître de conférences d’histoire moderne, HDR, Université de Franche-Comté.

Les pratiques de sorcellerie ont toujours existé mais, il y a quelques siècles, elles furent considérées comme étant criminelle. En Franche-Comté, sorciers et sorcières furent poursuivis en justice, jugés et parfois exécutés. En laissant de côté les idées reçues et les légendes noires, nous ouvrirons les dossiers d’archives qui, dans le Jura et plus particulièrement dans la région de Champagnole, dévoilent un univers étrange, entre profane et sacré.

