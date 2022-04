CONFÉRENCES UNIVERSITÉ PERMANENTE, 10 mai 2022, .

CONFÉRENCES UNIVERSITÉ PERMANENTE

2022-05-10 14:30:00 – 2022-05-10 14:30:00

Conférences proposées par l’Université permanente Antenne de Pont-Château à 14h30, salle du Carré d’argent

Mardi 5 octobre 2021 : Roland Depierre – Bonheur et sagesse orientales

Mardi 9 novembre 2021 : Jean-Pierre Rivron – Le siècle d’Aliénor d’Aquitaine, des cathédrales, des croisades et de la guerre de cent ans.

Lundi 22 novembre 2021 : Phililppe De Grissac – L’homme au coeur des enjeux : climat et biodiversité.

Lundi 13 décembre 2021 : Phililppe Le Corf – L’orchestre comme porte-parole de l’opéra, de Monteverdi à Mozart.

Mardi 4 janvier 2022 : Claude Guintard – Des grandes pestes à la vache folle ou aux grippes, en passant par la Covid 19 : un aperçu de la médecine vétérinaire des origines à nos jours.

Lundi 21 février 2022 : Michelle Le Gren-Brieuc : Olympe de Gouges

Mardi 15 mars 2022 : Jean Guiffan – Dublin, capitale de l’Irlande : son histoire, ses monuments.

Mardi 26 avril 2022 : Marine Maurel – Adélaïde Labille-Guiard, la concurrente d’Elisabeth Vigée Lebrun.

Mardi 10 mai 2022 : Jean-Claude Meuret – Les paysages dans le temps long à l’Ouest de la France : des produits de l’homme en constante évolution.

Les conférences durent environ 2 h.

Renseignements : Gilles COQUEREAU 06 77 67 52 91

up.pontchateau@univ-nantes.fr

http://up.univ-nantes.fr/pontchateau

Conférences proposées par l’Université permanente Antenne de Pont-Château à 14h30, salle du Carré d’argent

Mardi 5 octobre 2021 : Roland Depierre – Bonheur et sagesse orientales

Mardi 9 novembre 2021 : Jean-Pierre Rivron – Le siècle d’Aliénor d’Aquitaine, des cathédrales, des croisades et de la guerre de cent ans.

Lundi 22 novembre 2021 : Phililppe De Grissac – L’homme au coeur des enjeux : climat et biodiversité.

Lundi 13 décembre 2021 : Phililppe Le Corf – L’orchestre comme porte-parole de l’opéra, de Monteverdi à Mozart.

Mardi 4 janvier 2022 : Claude Guintard – Des grandes pestes à la vache folle ou aux grippes, en passant par la Covid 19 : un aperçu de la médecine vétérinaire des origines à nos jours.

Lundi 21 février 2022 : Michelle Le Gren-Brieuc : Olympe de Gouges

Mardi 15 mars 2022 : Jean Guiffan – Dublin, capitale de l’Irlande : son histoire, ses monuments.

Mardi 26 avril 2022 : Marine Maurel – Adélaïde Labille-Guiard, la concurrente d’Elisabeth Vigée Lebrun.

Mardi 10 mai 2022 : Jean-Claude Meuret – Les paysages dans le temps long à l’Ouest de la France : des produits de l’homme en constante évolution.

Les conférences durent environ 2 h.

Renseignements : Gilles COQUEREAU 06 77 67 52 91

up.pontchateau@univ-nantes.fr

http://up.univ-nantes.fr/pontchateau

dernière mise à jour : 2022-04-26 par