Conférences – Taureaux Un mythe, 20 mai 2022, .

Conférences – Taureaux Un mythe

2022-05-20 – 2022-05-20

DU 1 mai au 22 septembre 2022 : EXPOSITION DEAMBULATOIRE TAUREAUX UN MYTHE UNE REALITE r ndes artistes CLAUDE VIALLAT et MICHEL STEFANINI. Cet évènement exceptionnel mettra en regard les Tauromachies de Claude Viallat et les Minotaures de Michel Stefanini. Il prendra la forme d’une promenade déambulatoire au cœur du village de Mouriès, dans le Parc Naturel Régional des Alpilles. TAUREAUX un mythe, une réalité , sera visible à l’Atelier-Galerie du plasticien Michel Stefanini, autant en intérieur qu’en extérieur et dans un ensemble de lieux privés et publics, animant le village de Mouriès sur une période de 5 mois. Accompagnée du travail de deux photographes résidents du village, Jean Mansuy et Morgan Mirocolo. Les œuvres présenteront des approches différentes et pourtant communes, dont le liant est la passion, ici nous sommes au Sud et la passion l’emporte souvent sur la raison. Manifestation avec le soutien du Conseil Départemental 13 et de la Commune de Mouriès. Labellisée Capitale Provençale de la Culture 2022.

Taureaux un mythe dans l’art moderne et contemporain. Conférence par Françoise Arthus-Cabé au centre culturel.

dernière mise à jour : 2022-05-12 par