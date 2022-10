Conférences tables rondes sur les thèmes de la consommation Caserne Château Landon Paris Catégories d’évènement: île de France

Conférences tables rondes sur les thèmes de la consommation Caserne Château Landon, 16 novembre 2022, Paris. Le mercredi 16 novembre 2022

de 18h30 à 20h30

. gratuit

Participer à conférence avec diverses tables rondes sur des sujets liés à la consommation tels que l’énergie, de l’économie sociale et solidaire, la mobilité. En 2022, la Ville de Paris engage la révision du Plan Climat dans un triple objectif : plus vite, plus local, plus juste. Tout en maintenant le cap de la neutralité carbone, d’un territoire 100 % EnR et adapté aux changements climatiques en 2050. Divers événements sont proposées entre octobre et décembre 2022 afin de sensibiliser sur les thématiques du Plan Climat, de donner à voir les réalisations à l’échelle de l’arrondissement, mais aussi d’évoquer les projets en cours sur l’ensemble du territoire Parisien. Venez assister à une conférence composée de plusieurs tables rondes sur les thème de la consommation, de l’énergie, de l’économie sociale et solidaire, de la mobilité. Rendez-vous le 16 novembre de 18h30 à 20h30, 188 Quai de Valmy dans le 10e arrondissement. Cet évènement fait partie de Révision du Plan Climat : comprendre et agir ensemble ! Caserne Château Landon 188 Quai de Valmy 75010 Paris Contact :

Camille Leplay giboulees.com

