Conférences sur le train et la gravure Saint-Sauveur Saint-Sauveur Catégories d’évènement: Finistère

Saint-Sauveur

Conférences sur le train et la gravure Saint-Sauveur, 27 novembre 2022, Saint-Sauveur. Conférences sur le train et la gravure

Moulin de Kéréon Saint-Sauveur Finistère

2022-11-27 – 2022-11-27 Saint-Sauveur

Finistère Saint-Sauveur Dominique Doyard va réunir plusieurs spécialistes. Le point de départ de cette journée de conférence est une lithographie du XIXe siècle intitulée « Le train du plaisir ». Présence d’un ferrovipathe (passionné de transport ferroviaire), un graveur lithographe, un professeur de l’UBO (Université de Bretagne Occidentale) et une restauratrice de livres et gravures. Dominique Doyard a récupéré une lithographie du XIXe siècle, dans un état de dégradation avancée, représentant la gravure « Train de plaisir ». Cette dernière présente de façon caricaturale une bousculade sur le quai d’une gare à l’arrivée du train. Il lui a été possible de déterminer une partie de son histoire et d’en déduire la procédure à mettre en œuvre pour sa restauration. Elle a saisi cette occasion pour interroger les techniques de gravure, de la place de la lithographie, de l’arrivée du train et sa place dans la société de l’époque. À 11 h : accueil et présentation de l’œuvre. À 11h10 : « Le train et son évolution de 1827 à 1880 » par Benoît Huot, ferrovipathe. À 14h30 : « Histoire et technique de la gravure liée à l’édition », par Jean-Yves Boisleve, graveur lithographe. À 15h45 : « La caricature face à l’apparition de nouvelles technologies », par Jean Claude Gardes, professeur à l’UBO. À 16h45 : présentation du travail du restaurateur et de l’œuvre restaurée. Il est possible d’assister à une partie des conférences, ou à l’ensemble de la journée. Participation au chapeau. contact@moulindekereon.fr +33 2 98 78 92 96 Saint-Sauveur

dernière mise à jour : 2022-11-24 par

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Saint-Sauveur Autres Lieu Saint-Sauveur Adresse Moulin de Kéréon Saint-Sauveur Finistère Ville Saint-Sauveur lieuville Saint-Sauveur Departement Finistère

Saint-Sauveur Saint-Sauveur Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-sauveur/

Conférences sur le train et la gravure Saint-Sauveur 2022-11-27 was last modified: by Conférences sur le train et la gravure Saint-Sauveur Saint-Sauveur 27 novembre 2022 Finistre Moulin de Kéréon Saint-Sauveur Finistère Saint-Sauveur

Saint-Sauveur Finistère