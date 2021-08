Santa-Reparata-di-Balagna Casa Fratelli Vincenti Haute-Corse, Santa-Reparata-di-Balagna Conférences sur le thème “memoria di U paese” Casa Fratelli Vincenti Santa-Reparata-di-Balagna Catégories d’évènement: Haute-Corse

Conférences sur le thème "memoria di U paese"

le samedi 18 septembre à 17:00

Restitution du travail de deux jeunes en service civique qui ont reccueilli auprès des personnes âgées du village, des témoignages de leur enfance à l’école. Présentation du premier volet de l’étude de Sophie Garrone : l’Orti chjosi à muraglioni. Ces jardins entourés de hauts murs, souvent de pierres sèches, présentent à l’intérieur un système d’irrigation complexe : bassin, cigogna. Depuis quelques années des projets de sauvegarde et de valoriosation sont mis en place.

Entrée libre

Travail de mémoire : A scola tempi fà / Conférence de Sophie Garrone, Doctorante UMR LISA : Etude historique du paysage et repérage des jardins d’intérêt patrimoniaux de Santa Riparata Casa Fratelli Vincenti 20220 SANTA REPARATA DI BALAGNA Santa-Reparata-di-Balagna Haute-Corse

