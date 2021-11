Genève Cité Seniors Genève Conférences sur l’anthropologie : « La pensée critique au regard de la pandémie » Cité Seniors Genève Catégorie d’évènement: Genève

du mercredi 17 novembre au mercredi 22 décembre à Cité Seniors

Avec **José Marin**, Docteur en anthropologie de l’Université de la Sorbonne. Ancien collaborateur de l’UNESCO en Afrique et de différentes universités en Europe et en Amérique latine 17.11 – La pensée critique à partir de l’**anthropologie** 22.12 – La pensée critique dans le contexte de la **pandémie** Cette animation est proposée dans le cadre des activités semestrielles de Cité Seniors, nous vous invitons à [consulter le programme](https://www.geneve.ch/sites/default/files/2021-09/programme-activites-cite-seniors-oct-dec-2021-ville-ge.pdf) pour plus d’activités adressés aux seniors, mais pas que!

Gratuit, sans inscription

Le sujet abordé sera le questionnement sur la pensée critique Cité Seniors Rue de Lausanne 62, 1202 Genève Genève

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-17T10:30:00 2021-11-17T12:00:00;2021-12-22T10:30:00 2021-12-22T12:00:00

