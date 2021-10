Bordeaux la halle des douves Bordeaux, Gironde Conférences sur l’Amérique Latine la halle des douves Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

France Amérique Latine 33 a été créée par des français militants des droits de l’homme et des latino-américains réfugiés politiques des dictatures des années 70-80 en Amérique latine. Depuis 40 ans, la solidarité de FAL33 a pris de nombreuses formes : de l’urgence de la dénonciation des violations des droits de l’homme et du terrorisme d’Etat (Brésil, Argentine, Uruguay, Amérique centrale…), au montage de projets de développement (Colombie, Venezuela, Cuba, Mexique…), la solidarité de FAL33 avec l’Amérique latine garde le cap. A l’occasion des 40 ans de notre association, nous organisons un événement sur la solidarité en Amérique Latine. Il s’agit de trois conférences faisant intervenir de nombreux intervenants spécialisés sur le sujet. Elles auront lieu le vendredi 22 octobre et le samedi 23 à la Halle des Douves à Bordeaux.

2€

