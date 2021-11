Conférences – Sociabilités & libertinage au XVIIIe siècle Musée Cognacq-Jay, 9 novembre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le mardi 9 novembre 2021

de 17h à 19h

Le vendredi 26 novembre 2021

de 17h à 19h

gratuit

Organisées par le G.I.S Sociabilités, deux séances ont lieu cet automne pour clôturer le cycle de conférences initié à l’occasion de l’exposition “L’Empire des sens, de Boucher à Greuze”.

Le GIS Sociabilités est un Groupement d’Intérêt Scientifique sur les sociabilités dans le long XVIIIe siècle, soit de 1650 à 1850, auquel appartient le musée Cognacq-Jay.

Mardi 9 novembre à 17h

“Unfaithful Wives, Angry Husbands, and their “Immediate Communities”: The Meaning of Adultery in Eighteenth-Century France.”

Par Nina Kushner, Professeur associé d’histoire (Clark University)

Conférence en anglais

Adultery was endemic in eighteenth-century France, across region and social class. Yet, the meaning of adultery— whether it triggered a crisis of conscience for the cheating spouse, the dissolution of a marriage, or mattered little to not at all for either husband or wife — varied wildly. This talk will examine one factor which shaped the meaning of adultery, namely the inscription of the couple in an “immediate community.”

Nina Kushner specializes in early modern and eighteenth-century European social and cultural history, with an emphasis on France, women and gender, and sexuality. Her teaching repertoire includes courses on the history of early modern Europe, the national histories of France and England, the histories of women and gender, and the history of sexuality. Her book Erotic Exchanges: The World of Elite Prostitution in Eighteenth-Century Paris (Cornell University Press, 2014) used police and judicial records alongside contemporary commentaries to reconstruct the demimonde of eighteenth-century Paris. Professor Kushner also co-edited a volume of essays titled Women and Work in Eighteenth-Century France (Louisiana State University Press, 2015). Her current project, “The Rules of Adultery: Sexual Culture and Identity in Old Regime France,” is a study of marriage, cheating, and the construction of social identity in Old Regime France. She is also co-editing a volume on the history of sexuality in France.

La conférence se fera en distanciel via Zoom. Participation libre sur inscription obligatoire par email.

Vendredi 26 novembre à 17h

“Plaisirs des sens, plaisirs de l’imagination dans l’art et la littérature anglaise du XVIIIᵉ siècle”



Conférence de Frédéric Ogée, Professeur de littérature et d’histoire de l’art britanniques (Université de Paris)

Dans le sillage de sa « Glorieuse Révolution » de 1688, l’Angleterre inaugura le siècle des Lumières en découvrant le plaisir d’un certain nombre de libertés : « régler le pouvoir des rois en leur résistant » (Voltaire), publier sans entrave, réévaluer l’héritage des Anciens, regarder la Nature à travers le prisme de Newton plutôt que celui des prêtres, entreprendre à crédit, célébrer la sensibilité et l’imagination. Les Anglais ont ainsi cherché de nouveaux équilibres entre la liberté de l’individu — son goût, sa subjectivité, sa perception du monde, son « progrès » — et les nécessités de la sphère collective, qu’elle soit publique ou privée. Écrivains et artistes se sont vite employés à représenter cette nouvelle sociabilité, pour la modéliser et la polir autant que pour la promouvoir, au travers de remarquables expériences littéraires et picturales où les personnages se meuvent et s’émeuvent sous l’œil complice du spectateur-lecteur. Influencés par la philosophie empiriste ils font l’expérience du plaisir des sens pour accéder à la connaissance, d’eux-mêmes et du monde. La présente conférence permettra d’évoquer cette remarquable période de créativité qui, de Daniel Defoe et William Hogarth à Jane Austen et Thomas Lawrence, contribua au triomphe de la Grande-Bretagne sur la scène du monde.

Frédéric Ogée est professeur de littérature et d’histoire de l’art britanniques à l’Université de Paris. Ses principaux domaines de recherche sont l’esthétique, la littérature et l’art au cours du long XVIIIe siècle (1660-1815), sur lesquels il a souvent donné des conférences dans des universités européennes, nord-américaines et asiatiques. Commissaire de l’exposition sur le peintre anglais William Hogarth au Musée du Louvre en 2006, il est l’auteur de plusieurs ouvrages, notamment Diderot and European Culture, un recueil d’essais (Oxford: 2006, réédité 2009), J.M.W.Turner : Les paysages absolus (Hazan, 2010) et Jardins et Civilisations (Valenciennes, 2019), suite à une conférence organisée à l’Institut Européen des Jardins et Paysages de Caen. Il écrit actuellement une série de quatre monographies sur quelques grands artistes anglais (Thomas Lawrence, J.M.W.Turner, Thomas Gainsborough et William Hogarth) pour les éditions Cohen & Cohen (Paris), à paraître entre 2022 et 2025. De 2014 à 2017, il a été membre du conseil scientifique du musée Tate Britain à Londres et, depuis 2014, est membre du Conseil Scientifique de la Ville de Paris.

La conférence a lieu en présentiel au musée dans la limite des places disponibles et en distanciel via Zoom. Participation libre sur inscription obligatoire par email.

Elle sera précédée à 16h30 d’une visite flash gratuite des collections en lien avec la thématique du jour.

Inscriptions à la visite par email à : reservation.cognacqjay@paris.fr

Animations -> Conférence / Débat

Musée Cognacq-Jay 8 rue Elzévir Paris 75003

1 : Saint-Paul (338m) 8 : Chemin Vert (465m)



Contact : Musée Cognacq-Jay 0140270721 EPPM-cognacqjay.documentation@paris.fr https://www.museecognacqjay.paris.fr/ https://facebook.com/museecognacqjay https://twitter.com/museecognacqjay0140270721 reservation.cognacqjay@paris.fr

Animations -> Conférence / Débat

Date complète :

2021-11-09T17:00:00+01:00_2021-11-09T19:00:00+01:00;2021-11-26T17:00:00+01:00_2021-11-26T19:00:00+01:00

GIS Sociabilités