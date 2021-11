La baule Place des Salines La baule, Loire-Atlantique Conférences Scientifiques Place des Salines La baule Catégories d’évènement: La baule

Conférences Scientifiques

du vendredi 19 novembre au vendredi 3 décembre



**Vendredi 19 novembre à 18h. ** **«L'élargissement du monde» par Jean BOYÉ** _ Studio théâtre, Gratuit._ De -500 à aujourd'hui, le monde s'est élargi ou du moins la connaissance que nous en avons. D'un monde tout petit, où les planètes sont nos voisines toutes proches nous sommes passés à un monde infiniment vaste. C'est l'histoire de cette transformation de notre connaissance de l'univers que cette conférence se propose de retranscrire. **Vendredi 3 décembre à 18h.** **«Les audaces de Sophie Germain (1776-1831)» par Anne BOYÉ** _Studio théâtre, Gratuit._ Née à la veille de la révolution française, Sophie Germain s'est imposée comme l'une des premières mathématiciennes française, contre les conventions et les préjugés de son époque, dans un monde scientifique fermé aux femmes. Elle sera la première femme à remporter, en 1816, un prix de l'académie des sciences. En parcourant son histoire, son œuvre, ses combats opiniâtres, nous comprendrons pourquoi Sophie Germain, oubliée de l'histoire, ou tout au moins très méconnue, comme tant d'autres femmes, mérite de revenir dans notre actualité. Des livres, BD, exposition, petit film, en seront les témoins.

