Conférences Sciences Société Digital Village Paris

Le lundi 20 novembre 2023

de 18h00 à 19h00

Le lundi 16 octobre 2023

de 18h00 à 19h00

Des conférences contribuer collectivement au bien commun.

Les évolutions agro-environnementales ainsi que les récentes crises sanitaires nous interpellent quant à nos méthodes de production, de consommation et notre mode de vie. Ces événements mettent en lumière l’importance d’une communication renforcée entre citoyens et scientifiques, dans le but de contribuer ensemble au bien-être collectif au sein de notre société. C’est dans cette optique que Digital-Village et l’UMR SADAPT vous invitent à participer à une série de débats mensuels, animés par des experts de l’Université Paris-Saclay, autour de ces questions d’actualité.

Les séminaires mensuels « Sciences Société » sont des conférences-débats coorganisées par l’UMR SADAPT et Digital Village Paris, ouvertes à tous. Ces événements gratuits peuvent accueillir jusqu’à 120 participants en personne au Digital Village et se concluent par un moment convivial au Café du Village, propice à des échanges plus informels.

Favoriser le dialogue entre citoyens et scientifiques

L’objectif de ces séminaires est de favoriser un dialogue accru entre citoyens et scientifiques, dans le but de contribuer collectivement au bien commun au sein de notre société.

Afin de rendre ces événements accessibles au plus grand nombre, nous avons l’intention de diffuser gratuitement ces conférences en ligne via le site web de l’UMR SADAPT. Cependant, nous sommes ouverts à d’autres moyens de diffusion qui permettraient d’atteindre un public encore plus large.

Programme

16 octobre

Réduire le gaspillage alimentaire : le rôle des nouveaux intermédiaires

Dr. Barbara Redlingshöfer (INRAE –UMR SADAPT)

‍En France, plusieurs lois encadrent la réduction du gaspillage alimentaire dont le don constitue la mesure phare. L’objectif est de taille : -50% d’ci 2025 ou 2030 selon le secteur, par rapport à 2015. Des premiers enseignements de deux projets de recherche INRAE mettent en lumière l’émergence de nouveaux acteurs qui interviennent dans la valorisation des excédents alimentaires. Je propose un débat sur l’opportunité de la réponse politique et sur ses effets.

20 novembre

De l’urgence de repenser l’aide alimentaire?

Par Dr. Doudja Kabeche (AgroParisTech-UMR SADAPT)

Résumé : La récente crise sanitaire puis le contexte inflationniste que nous connaissons ont mis en lumière les limites du système d’aide alimentaire basé sur la distribution de denrées alimentaires au plus démunis. Nous proposons une analyse de ce système, ses limites et des pistes pour son amélioration entre modernisation et refonte totale.

Digital Village 21 rue Albert Bayet 75013 Paris

Contact :

