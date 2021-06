Conférences « Say it Loud! I’m Black and I’m Proud » Dijon, 22 juin 2021-22 juin 2021, Dijon.

Conférences « Say it Loud! I’m Black and I’m Proud » 2021-06-22 – 2021-06-22 Consortium Museum 37 Rue de Longvic

Dijon Côte-d’Or Dijon

6 10 EUR Conférences sur la scène artistique afro-américaine, par Noëllie Roussel, le mardi 22 et le jeudi 24 juin 2021, de 18h30 à 20h30 au Consortium Museum (37, rue de Longvic, 21000 Dijon).

—

Le Consortium Museum présente une conférence en deux parties sur l’évolution des arts visuels afro-américains, des origines à nos jours.

Mal connue en France, la production des artistes afro-américains revient sur le devant de la scène internationale depuis quelques années, en lien avec le mouvement Black Lives Matter mais aussi sous l’impulsion d’une nouvelle génération de collectionneurs.

Le titre « Say It Loud! I’m Black and I’m Proud » fait référence au titre de James Brown, sorti en 1968.

—

Sur inscription (dans la limite des places disponibles) : https://forms.gle/gRqbNmwN8yQYHrq48

Tarif : 6€ / conférence, 10 € pour les deux.

Gratuit pour les étudiants et les Amis du Consortium (adhésion à la Société des Amis du Consortium à partir de 60€/an).

Pour plus d’informations, merci de nous contacter par mail à l’adresse communication@leconsortium.fr.

Photo : Amy Sherald, « If you surrendered to the air you could ride it » (détail), 2019

communication@leconsortium.fr https://forms.gle/gRqbNmwN8yQYHrq48?fbclid=IwAR0z-b5I25Zxw6uzl4R9eohQCCTe3wX4QZcChVyTbiye3VDnklT_OBTlHUI

Conférences sur la scène artistique afro-américaine, par Noëllie Roussel, le mardi 22 et le jeudi 24 juin 2021, de 18h30 à 20h30 au Consortium Museum (37, rue de Longvic, 21000 Dijon).

—

Le Consortium Museum présente une conférence en deux parties sur l’évolution des arts visuels afro-américains, des origines à nos jours.

Mal connue en France, la production des artistes afro-américains revient sur le devant de la scène internationale depuis quelques années, en lien avec le mouvement Black Lives Matter mais aussi sous l’impulsion d’une nouvelle génération de collectionneurs.

Le titre « Say It Loud! I’m Black and I’m Proud » fait référence au titre de James Brown, sorti en 1968.

—

Sur inscription (dans la limite des places disponibles) : https://forms.gle/gRqbNmwN8yQYHrq48

Tarif : 6€ / conférence, 10 € pour les deux.

Gratuit pour les étudiants et les Amis du Consortium (adhésion à la Société des Amis du Consortium à partir de 60€/an).

Pour plus d’informations, merci de nous contacter par mail à l’adresse communication@leconsortium.fr.

Photo : Amy Sherald, « If you surrendered to the air you could ride it » (détail), 2019