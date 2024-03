Conférences Roubaix Ville d’art et d’histoire : Roubaix carto Art déco Médiathèque La Grand-Plage Roubaix, samedi 6 avril 2024.

Conférences Roubaix Ville d’art et d’histoire : Roubaix carto Art déco conférence patrimoine Samedi 6 avril, 11h00 Médiathèque La Grand-Plage Gratuit, entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-06T11:00:00+02:00 – 2024-04-06T13:00:00+02:00

Fin : 2024-04-06T11:00:00+02:00 – 2024-04-06T13:00:00+02:00

Voyager dans le temps et dans la ville avec François Vergin, animateur de l’architecture et du patrimoine. Après les destructions de la Grande Guerre, Roubaix reconstitue sa capacité de production industrielle textile et renoue avec l’essor économique. La ville reprend son expansion et de nombreux bâtiments, bureaux, immeubles, maisons et usines voient le jour. Une partie de ces bâtiments affiche un style nouveau, appelé à l’époque « style moderne », plus connu aujourd’hui sous le nom d’Art déco.

Depuis 2020, la mission Ville d’art et d’histoire répertorie ces bâtiments dans une cartographie numérique interactive. Partez à leur découverte.

Médiathèque La Grand-Plage 2 rue Pierre Motte 59100 roubaix Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France

mediatheque roubaix