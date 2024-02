Conférences « Quitter le coin du feu pour accueillir le printemps » Tout Feu Tout Flamme 2024 La Loupe, jeudi 29 février 2024.

Dans le cadre du Festival TOUT FEU TOUT FLAMME , la ville de La Loupe vous propose plusieurs animations pour « quitter le coin du feu pour accueillir le printemps ».

Un cycle de conférence et d’ateliers sur le climat, l’environnement, la biodiversité et l’alimentation.

Des conférences assurées par

– Région Centre Val de Loire, intervention de deux conseillères régionales

– PNR du Perche, intervention de la responsable du pôle Valorisation des ressources, Agriculture et alimentation .

– Mairie de La Loupe, Conseillère municipale et animatrice du jaridn partagé ; conseillère municipal délégué à la commission environnement du PNR du Perche. EUR.

Début : 2024-02-29

fin : 2024-03-01

