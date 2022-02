CONFÉRENCES – PUZZLE Thionville Thionville Catégories d’évènement: Moselle

CONFÉRENCES – PUZZLE Thionville, 26 février 2022, Thionville. Puzzle – centre Jacques Brel 1 Place Malraux Thionville

2022-02-26

Thionville Moselle – conférence sur le langage du corps le samedi 05 février à 10h30 :

animé par Italo Primus

Venez découvrir ce que vos gestes et votre posture disent de vous et ce que ceux des autres dévoilent d’eux

(sur inscription) – conférence en Histoire de l’Art le samedi 26 février à 14h30 :

Organisée par le centre Jacques Brel et animé par Catherine Koenig, conférencière nationale.

Images du corps : de la Renaissance aux Lumières.

( réservations au centre Jacques Brel au 03 82 56 12 43). puzzle@mairie-thionville.fr +33 3 82 80 17 30 https://www.puzzle.thionville.fr/ Puzzle – centre Jacques Brel 1 Place Malraux Thionville

