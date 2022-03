CONFÉRENCES POUR LES AIDANTS MAI Happy Visio Ivry-sur-Seine Catégories d’évènement: Ivry-sur-Seine

CONFÉRENCES POUR LES AIDANTS MAI

du lundi 2 mai au jeudi 5 mai à Happy Visio

du lundi 2 mai au jeudi 5 mai à Happy Visio

Participez en direct à nos conférences **en ligne** et posez vos questions à nos experts * **LUNDI 2 MAI 16H :** Aidants, anticipez les questions d’argent ! Valérie Mesnage, Formatrice à Finances & Pédagogie * **JEUDI 5 MAI 14H :** Quels sont mes droits en tant que salarié.e aidant.e ? Morgane Hiron, Déléguée Générale du Collectif Je t’Aide

Happy Visio 54 Rue Molière, 94200 Ivry-sur-Seine

