Conférences, Plantes et cie, “transmission et savoir-faire, la forêt en Ségala” Saint-Perdoux, 16 septembre 2022, Saint-Perdoux.

Conférences, Plantes et cie, “transmission et savoir-faire, la forêt en Ségala” Saint-Perdoux

2022-09-16 18:30:00 18:30:00 – 2022-09-16

Saint-Perdoux Lot Saint-Perdoux

Les Rencontres Plantes et Cie sont des moments d’échange et de circulation des savoirs à propos du monde végétal. Conférences, tables rondes, ateliers, promenades commentées, journées d’études accueillent des intervenants variés, chercheurs de tous horizons, acteurs de terrain, spécialistes ou amateurs, passionnés le plus souvent.

Ces rencontres se déroulent annuellement dans le département du Lot et sont organisées en partenariat par le réseau Plantes et Cie. Ce réseau est né en 2018 après la présentation d’une exposition temporaire à l’écomusée de Cuzals, également intitulée Plantes et Cie. Il est piloté par le service des musées du Département du Lot qui comprend, outre l’écomusée de Cuzals, le musée Zadkine et l’atelier-musée Jean Lurçat. Il regroupe une soixantaine de partenaires relevant d’associations ou de collectivités, tous engagés dans la connaissance et la valorisation des plantes.

Région où la production forestière est la plus importante du département, le Ségala comprend une grande diversité d’essences et de formes paysagères. Le rôle majeur de la forêt sera questionné au travers de son histoire comme des enjeux culturels, patrimoniaux et environnementaux qu’il soulève. La question de la transmission des savoirs sera au coeur des débats.

Avec :

– Mathieu Larribe, paysagiste, directeur du CAUE du Lot

– Christian Ladirat, scieur et charpentier, Prendeignes

– Jean Laporte, Vice-Président du Grand Figeac, agriculture et forêt

En partenariat avec le Pays d’Art et d’Histoire du Grand Figeac et le PETR Figeac Quercy Vallée Dordogne, dans le cadre des Rencontres Nationales des Territoires Forestiers

