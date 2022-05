Conférences Place Adèle Pichon 44740 Batz sur mer Batz sur mer Catégories d’évènement: Batz-sur-Mer

**Samedi 7 mai – 15H** “Grandeur et décadence de la civilisation inca dans les Andes péruviennes” **Dimanche 8 mai – 15H** “Macchu Picchu et Choqek’ Iraw, deux sites sacrés sous les incas” **Durée** : 1 heure Conférences proposées par Patrice Lecoq – Historien archéologue, Maître de conférences en Archéologie andine à l’Université Paris 1. **Pour tous renseignements et réservations :** Musée des Marais salants, Place Adèle-Pichon 44740 Batz-sur-Mer 02 40 23 82 79 contact.musee@cap-atlantique.fr Samedi 7 mai – 15H “Grandeur et décadence de la civilisation inca dans les Andes péruviennes” Dimanche 8 mai – 15H “Macchu Picchu et Choqek’ Iraw, deux sites sacrés sous les incas” Durée :… Place Adèle Pichon 44740 Batz sur mer Place Adèle Pichon 44740 Batz sur mer Batz sur mer Loire-Atlantique

