Conférences peinture contemporaine XXIe etc. / 2e cycle L’ésam Caen/Cherbourg (site de Caen) Caen, mercredi 27 mars 2024.

Présentée par Camille Debrabant, docteure en histoire de l’art, membre de l’AICA et enseignante à l’ENSAD Nancy.

Dédié à la peinture contemporaine, ce cycle ne revient pas vraiment sur les amours passionnelles et contrariées au cœur de la love story entre peinture et art contemporain… Si le XXe siècle a été témoin de l’alternance entre des périodes d’hégémonie et des moments d’éclipse de la peinture, le XXIe siècle a entériné le triomphe du pictural, largement plébiscité, y compris par les plus jeunes générations.

Une proposition du Frac Normandie, de l’Artothèque, Espaces d’art contemporain et de l’école supérieure d’arts & médias de Caen/Cherbourg.

À l’esam Caen/Cherbourg / Entrée libre

Prochains rendez-vous Mercredi 27/03/24

La peinture post-internet, espace d’exposition de soi et du monde.Mercredi 17/04/24

Matérialités picturales contemporaines.

Début : 2024-03-27 18:30:00

fin : 2024-03-27 20:00:00

L’ésam Caen/Cherbourg (site de Caen) 17 cours Caffarelli

Caen 14000 Calvados Normandie

