Conférences par l’Université populaire du vignoble Turckheim Turckheim Turckheim Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Turckheim

Conférences par l’Université populaire du vignoble Turckheim, 2 mars 2023, Turckheim Turckheim. Conférences par l’Université populaire du vignoble 6 rue du Conseil Turckheim Haut-Rhin

2023-03-02 19:00:00 – 2023-04-13 20:30:00 Turckheim

Haut-Rhin Turckheim EUR Conférences proposées par Jean- François KOVAR :

2 mars : 1814, la Campagne de France – 9 mars : Napoléon à l’Ile d’Elbe – 16 mars : les Cents jours – 23 mars : Lucien Bonaparte – 6 avril : Joachim Murat –

13 avril : Napoléon à Sainte-Hélène. Conférences proposées par Jean- François KOVAR :

2 mars : 1814, la Campagne de France – 9 mars : Napoléon à l’Ile d’Elbe – 16 mars : les Cents jours – 23 mars : Lucien Bonaparte – 6 avril : Joachim Murat –

13 avril : Napoléon à Sainte-Hélène. +33 6 16 60 12 95 Turckheim

dernière mise à jour : 2022-12-16 par

Détails Catégories d’évènement: Haut-Rhin, Turckheim Autres Lieu Turckheim Adresse 6 rue du Conseil Turckheim Haut-Rhin Ville Turckheim Turckheim lieuville Turckheim Departement Haut-Rhin

Turckheim Turckheim Turckheim Haut-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/turckheim-turckheim/

Conférences par l’Université populaire du vignoble Turckheim 2023-03-02 was last modified: by Conférences par l’Université populaire du vignoble Turckheim Turckheim 2 mars 2023 6 rue du Conseil Turckheim Haut-Rhin Turckheim Haut-Rhin Haut-Rhin Turckheim

Turckheim Turckheim Haut-Rhin