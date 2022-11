Conférences par l’Association pour l’Animation du Musée de Martigues

2022-02-14 18:00:00 – 2022-02-14 14 février: Chagall par Eric MATHIEU.

7 mars : Paula Modersohn-Becker par Mme MEBARKI.

4 avril : « Ziem et l’Italie » par Mr Aurélien GONZALEZ.

30 mai : L’Art Nouveau par Eric MATHIEU.

12 septembre : L’Art Décoratif par Eric MATHIEU.

10 octobre : Toulon et ses Musées.

14 novembre : Le Surréalisme par Eric MATHIEU.

5 décembre : Le Mouvement Dada par Eric MATHIEU.



L’association organise également des sorties à la journée, en général le dimanche, des voyages en France et en Europe. Elle est partenaire du musée Ziem et organise des projections au cinéma la Cascade.

Membre de la FFSAM (Fédération Française des Sociétés d’Amis de Musées). L’Association pour l’Animation du Musée de Martigues vous invite à la découverte du patrimoine local, départemental, français et européen, au travers de conférences gratuites et ouvertes à tout public.

pauleau.yoland41@gmail.com +33 6 80 41 30 88

