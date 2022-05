Conférences organisées par l’ARVHA dans le cadre du Prix femme architecte Petite Ecurie,Ecole nationale supérieure d’architecture de Versailles,place des Manèges, 4 juin 2022, Versailles.

**Atelier 3**, 14h à 16h **La matière de l’architecture, la ville et le territoire**, avec : * **Anne-Françoise JUMEAU**, lauréate femme architecte 2021, _La terre, matériau de construction et de vêture_ * **Hilda SEBBAG,** _Matériaux bois et terre, comment poser une grand bâtiment sur une terre agricole ?_ * **Sara Martin CAMARA**, lauréate oeuvre originale 2021, _La matière de l’architecture, des réponses locales pour un enjeu global_ * **Soraya KOMPANY**, présidente de l’APACT, _Usagers et organisation de l’espace, mouvement de la terre et parcours_ **Atelier 4**, 16h à 17h30 **Territoire, bio-diversité et architecture des milieux**, avec : * **Marie France CHATENET**, mention spéciale oeuvre originale 2019, _Ruralité et approche des territoires_ * **Véronique DESCHARRIERES**, lauréate femme architecte œuvre originale 2015, _L’architecture comme activateur de bien-être, quelques leçons à tirer de la bio-diversité,_ * **Véronique JOFFRE**, lauréate femme architecte 2016, _L’architecture des milieux_

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Au sein de l’auditorium de l’école, des ateliers animés par Catherine Guyot, Présidente de l’ARVHA

