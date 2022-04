Conférences organisées par l’ARVHA dans le cadre du Prix femme architecte Petite Ecurie,Ecole nationale supérieure d’architecture de Versailles,place des Manèges Versailles Catégories d’évènement: Versailles

Petite Ecurie, Ecole nationale supérieure d’architecture de Versailles, place des Manèges, le samedi 28 mai à 14:00

**Atelier 1,** 14h à 16h **La terre, le sous sol et les éco-systèmes,** avec : * **Sophie BERTHELIER,** lauréate Prix femme architecte 2017, _La terre : quel devenir pour l’architecture ?_ * **Monique LABBÉ**, _Les sous sols urbains, ressources complexes de la ville durable_ * **Béatrice MOUTON,** mention spéciale oeuvre originale 2021, _Architecture éphémère et la Ville_ **Atelier 2,** 16h à 17h30, **Architecture et nature**, avec : * **Florence LIPSKY,** lauréate prix femme architecte 2020, _Architecture et éco systèmes_ * **Eleonore MORAND**, lauréate jeune femme architecte 2021, _Matériaux bio sourcés et conception architecturale_

Entrée libre, dans la limite des places disponibles

Au sein de l'auditorium de l'école, 2 ateliers animés par Catherine Guyot, Présidente de l'ARVHA

