La Mairie du 11e et le conservatoire Charles Munch, avec la participation de Gérard Sutton, vous proposent comme chaque année de découvrir musiques et compositeurs à travers des conférences musicales. Diderot et la musique : art du nombre ou art de la sensation Quand ? Mercredi 9 mars 19h Sonate musique ancienne avec récitant. Trois musiciens : pianiste, claveciniste et harpiste. Johann Schobert, Giuseppe Tartini, Jean Baur, Johann Christian Bach… Arnold Schönberg Quand ? Mercredi 13 avril 19h Schoenberg musicien peintre. Quatuor à cordes. La Nuit transfigurée. Quatuor avec texte. Du nouveau avec de l’ancien Quand ? Mercredi 8 juin 19h Une conférence qui mêlera instruments anciens et musique contemporaine : Hungarian Rock de György Ligeti (flûte à bec, viole de gambe et clavecin). Image de couverture : Paolo Ricci (peintre) Contact : Conférence

