Conférences musicales à Chantilly: “Ladies and gentlemen, The Rolling Stones !” Chantilly, 8 février 2023, Chantilly SIM Aisne/Oise/Somme HDF - Chantilly-Senlis Tourisme Chantilly.

Conférences musicales à Chantilly: “Ladies and gentlemen, The Rolling Stones !”

34 Rue d’Aumale Chantilly Oise

2023-02-08 19:30:00 – 2023-02-08 22:30:00

Chantilly

Oise

Chantilly

“Ladies and gentlemen, The Rolling Stones !”

C’est sur cette présentation accrocheuse digne d’un cirque Barnum que débute inévitablement et depuis six décennies, chaque concert des Stones. Retour sur la carrière d’un groupe qui a traversé le temps et essuyé de nombreuses tempêtes, mais qui tient encore la scène et fédère toujours autant les jeunes que les anciens. Venez soulever le couvercle des marmites dans lesquelles ont été mitonnés, chez RCA à Hollywood ou Decca à Londres, et même chez Pathé Marconi à Paris, quelques-uns des plus grands tubes du rock.

“Ladies and gentlemen, The Rolling Stones !”

C’est sur cette présentation accrocheuse digne d’un cirque Barnum que débute inévitablement et depuis six décennies, chaque concert des Stones. Retour sur la carrière d’un groupe qui a traversé le temps et essuyé de nombreuses tempêtes, mais qui tient encore la scène et fédère toujours autant les jeunes que les anciens. Venez soulever le couvercle des marmites dans lesquelles ont été mitonnés, chez RCA à Hollywood ou Decca à Londres, et même chez Pathé Marconi à Paris, quelques-uns des plus grands tubes du rock.

contact@ccmdchantilly.com +33 3 44 57 73 97 https://www.ccmdchantilly.com/programmation/saison-2022-2023/en-studio-avec-conferences-musicales-par-gisele-clark/

elodie angeles

Chantilly

dernière mise à jour : 2023-01-13 par SIM Aisne/Oise/Somme HDF – Chantilly-Senlis Tourisme