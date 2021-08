Marseille Musée d'Archéologie Méditerranéenne Bouches-du-Rhône, Marseille Conférences Musée d’Archéologie Méditerranéenne Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

Conférences Musée d’Archéologie Méditerranéenne, 18 septembre 2021, Marseille. Conférences

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Musée d’Archéologie Méditerranéenne

**Musée d’Archéologie Méditerranéenne (MAM)** **Centre de la Vieille Charité – 1er étage** Conférences « L’extraordinaire cachette de Deir el-Bahari et les objets présents dans les collections du MAM » par Gilles Deckert, Responsable du département d’Égyptologie du MAM. Découverte en 1891 au nord de la cour inférieure du temple de la reine Hatchepsout, une immense cache collective avait été aménagée afin de rassembler quelques tombes issues de la nécropole thébaine en un seul lieu aisé à surveiller et à protéger. Le MAM vous propose de redécouvrir cette passionnante épopée à travers une dizaine de pièces appartenant au mobilier funéraires de ces prêtres, prêtresses et chanteuses d’Amon-Rê, qui rivalisèrent avec le pouvoir pharaonique ! Sans réservation

Entrée libre, sans inscription

Conférences « L’extraordinaire cachette de Deir el-Bahari et les objets présents dans les collections du MAM » par Gilles Deckert, Responsable du département d’Égyptologie du Musée Musée d’Archéologie Méditerranéenne Centre de la Vieille Charité – 2 rue de la charité- 13002 Marseille Marseille Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T11:00:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T15:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T11:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T15:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu Musée d'Archéologie Méditerranéenne Adresse Centre de la Vieille Charité - 2 rue de la charité- 13002 Marseille Ville Marseille lieuville Musée d'Archéologie Méditerranéenne Marseille