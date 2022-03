Conférences “Marchons ensemble vers la Pâque de Résurrection” Église Saint-Merry Paris Catégorie d’évènement: Paris

Chaque conférence sera précédée à 15h d’une prière animée par les Jeunes pour la paix de Sant’Egidio. * Samedi 5 mars : « Le pas de la réconciliation », avec Roseline Hamel, soeur du père Jacques Hamel. * Samedi 12 mars : « Le pas de l’écoute », avec le père Nicolas Bassy, vicaire à Saint-Merry. * Samedi 19 mars : « Le pas de la paix », avec Jean-Dominique Durand, historien des religions. * Samedi 26 mars : « Le pas de la compassion », avec Erwan le Morhedec, essayiste. * Samedi 2 avril : « Le pas d’être ensemble », avec Vincent Picard, économiste. * Samedi 9 avril : « Le pas de la mission », suivie de l’emballage des rameaux de la paix. Renseignements et inscription à [secretariat@saintmerry.org](mailto:secretariat@saintmerry.org) Afin de marcher ensemble vers Pâques, la paroisse Saint-Merry et la Communauté de Sant’Egidio proposent chaque samedi de carême une conférence à 15h30. Église Saint-Merry 76 rue de la Verrerie, 75004 Paris Paris Paris

